السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 2 من المتهمين فى واقعة اقتحام مصنع الغزل والنسيج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، 2 من المتهمين الهاربين في واقعة اقتحام مصنع الغزل والنسيج.

واستطاعت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كشف غموض حادث قيام 7 مجهولين باقتحام مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل، والاعتداء على أفراد الأمن الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وكشفت مصادر أمنية عن أنه خلال ساعات من وقوع الحادث، نجحت الشرطة في كشف هوية مرتكبي الواقعة، وكان بينهم سائق مدير المصنع الذي اتفق مع آخرين على اقتحام المصنع، ظنا منه وجود مبلغ مالي كبير يتعدى 3 ملايين جنيه في خزينته.

وقالت المصادر إن أمن الإسماعيلية نجح في ضبط المتهمين، كما تم ضبط السلاح المستخدم في واقعة التعدي على أفراد الأمن، بالإضافة لاسترداد المسروقات (المبلغ المالي) وبلغ ٥٥ ألف جنيه مصري.

الأجهزة الأمنية اللواء محمود عاشور مدير الأمن مصنع الغزل والنسيج ٧ مجهولين أمن الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

جنايات بورسعيد تقضى بإعدام المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها فى بورسعيد

مصدر بجنايات بورسعيد: أسرة المتهمة بقتل والدتها حضروا لمقابلة القاضى والتنازل عن الحق المدنى

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023

محامى قتيلة بورسعيد: تنازل والد نورهان عن الحق المدنى لن يغير الحكم

ختام فعاليات مسابقة ملكات الجمال بالغردقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير بطريق بلبيس- الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب