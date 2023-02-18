القبض على 2 من المتهمين فى واقعة اقتحام مصنع الغزل والنسيج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، 2 من المتهمين الهاربين في واقعة اقتحام مصنع الغزل والنسيج.

واستطاعت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كشف غموض حادث قيام 7 مجهولين باقتحام مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل، والاعتداء على أفراد الأمن الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وكشفت مصادر أمنية عن أنه خلال ساعات من وقوع الحادث، نجحت الشرطة في كشف هوية مرتكبي الواقعة، وكان بينهم سائق مدير المصنع الذي اتفق مع آخرين على اقتحام المصنع، ظنا منه وجود مبلغ مالي كبير يتعدى 3 ملايين جنيه في خزينته.

وقالت المصادر إن أمن الإسماعيلية نجح في ضبط المتهمين، كما تم ضبط السلاح المستخدم في واقعة التعدي على أفراد الأمن، بالإضافة لاسترداد المسروقات (المبلغ المالي) وبلغ ٥٥ ألف جنيه مصري.