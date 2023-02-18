السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجيزة»: توصيل المياه للأولى بالرعاية في العياط بالتعاون مع جمعيات أهلية

المهندس منصور بدوي
المهندس منصور بدوي

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن توفير مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية واحده من أهم أهداف الشركة، والتي تسعى لها من خلال التعاون البناء مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأوضح بدوي أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع جمعيتي الجسد الواحد وحق الفقير الخيرية.

IMG-20230218-WA0014

وأكد رئيس مياه الجيزة، أهمية تعزيز الشركة لدورها المجتمعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والتي تساهم بشكل واضح في تحسين الحالة المعيشية ورفع العبء عن كاهل بعض الأسر الأولى بالرعاية.

IMG-20230218-WA0013

يأتى ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتعزيز الدور المجتمعى لشركاتها التابعة، والعمل علي توفير كوب مياه نظيف للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المناطق.

على صعيد أخر، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، "ملتقى الشراكة مع المجتمع المدني في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي"، لدعم الشراكات مع منظمات المجتمع المدنى، واستعراض مجالات التعاون وقصص النجاح المحققة، بمشاركة أكثر من 30 جمعية أهلية، وحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان ومدير الجمعيات الاهلية باسوان ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالإنابة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى كلمته، أهمية التعاون الدائم والمستمر بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركائها من منظمات المجتمع المدنى فى مجالات المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع، من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشي أفضل، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ورفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجا، ومواكبة المبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

IMG-20230218-WA0012

وأشار إلى أن الشركة القابضة ساهمت وقامت بدعمة تاسيس الاتحاد النوعى المصري لمياه الشرب والصرف الصحى، ليكون منصة وظلة تشريعية للتنسيق وتعظيم دور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، والذى تم اشهاره برقم 965 لعام 2020، مضيفا أن اجمالى الجمعيات الأهلية المتعاونة مع شركات المياه والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، أكثر من 369 جمعية.

 

الأسر الأولى بالرعاية الجمعيات الأهلية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بمحافظة الجيزة توصيل مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لـ«حياة كريمة» بمرسى علم

حفر آبار جوفية والتنبؤ بالفيضان.. مشروعات مصرية لدعم الكونغو

«معيط»: مبادرة لإتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل الإنتاج الزراعى والصناعى

رياح متوسطة وانخفاض درجات الحرارة في الوادي الجديد

النيابة تصرح بدفن جثة طالبة توفيت أسفل سيارة نقل بأكتوبر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب

رئيس الوزراء الفلسطينى: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد