«الجيزة»: توصيل المياه للأولى بالرعاية في العياط بالتعاون مع جمعيات أهلية

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن توفير مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية واحده من أهم أهداف الشركة، والتي تسعى لها من خلال التعاون البناء مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأوضح بدوي أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع جمعيتي الجسد الواحد وحق الفقير الخيرية.

وأكد رئيس مياه الجيزة، أهمية تعزيز الشركة لدورها المجتمعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والتي تساهم بشكل واضح في تحسين الحالة المعيشية ورفع العبء عن كاهل بعض الأسر الأولى بالرعاية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتعزيز الدور المجتمعى لشركاتها التابعة، والعمل علي توفير كوب مياه نظيف للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المناطق.

على صعيد أخر، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، "ملتقى الشراكة مع المجتمع المدني في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي"، لدعم الشراكات مع منظمات المجتمع المدنى، واستعراض مجالات التعاون وقصص النجاح المحققة، بمشاركة أكثر من 30 جمعية أهلية، وحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان ومدير الجمعيات الاهلية باسوان ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالإنابة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى كلمته، أهمية التعاون الدائم والمستمر بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركائها من منظمات المجتمع المدنى فى مجالات المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع، من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشي أفضل، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ورفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجا، ومواكبة المبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأشار إلى أن الشركة القابضة ساهمت وقامت بدعمة تاسيس الاتحاد النوعى المصري لمياه الشرب والصرف الصحى، ليكون منصة وظلة تشريعية للتنسيق وتعظيم دور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، والذى تم اشهاره برقم 965 لعام 2020، مضيفا أن اجمالى الجمعيات الأهلية المتعاونة مع شركات المياه والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، أكثر من 369 جمعية.