رئيس «مياه الشرقية» يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أجرى المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقد مشروع رفع كفاءة محطة مياه حجير بفرع صان الحجر و محطه مياه الحسينية.

كما تفقد أبوحلاوة، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه سماكين الغرب بمركز ومدينة الحسينية توسعات محطة مياه طارق بن زياد بطاقة 17000 متر مكعب/ يوم، مشددا على الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة وفقا للمعايير الفنية المطلوبة، لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

واختتم جولته بزيارة مركز خدمة العملاء بفرع الحسينية للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعتها بالإضافة لمتابعة خطة العمل و الشكاوى والإستجابة السريعة لحلها وشدد على تذليل العقبات للمواطنين وطالب بتيسير الإجراءات لهم.

كان اختتم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الجولة التفقدية التى أجراها على مدار يومين بزيارة تفقدية لمحطات معالجة الصرف الصحى كيما (١، ٢، ٣)، والتى تبلغ إجمالى الطاقة التصميمية للمحطات نحو ١١٠ ألف متر مكعب يوم، لتخدم أكثر من ٥٠٠ ألف نسمة بنطاق مدينة أسوان، لمتابعة جودة وكفاءة التشغيل وانتظام العمل.

جاء ذلك بحضور العميد يحى أبو زيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، والمهندس جمال أحيد استشارى الشركة القابضة بأسوان.

جدير بالذكر أن محطات معالجة الصرف الصحي بكيما، تعمل بنظام المعالجة الثلاثية التى تضمن معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية والاشتراطات البيئية والصحية، تستوعب كافة التصرفات الواردة للمحطة، لتقديم خدمة صرف صحى آمن.