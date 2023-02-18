تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 651 شاحنة و24 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 340 شاحنة و17 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 311 شاحنة و7 سيارات.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين أمل ودليلة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس وHongxin ocean، كما تم تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج. فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1390 راكب بموانيها.



اليوم.. انطلاق قوافل حياة كريمة بمرسى علم

على جانب آخر تنطلق، اليوم السبت، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحرالأحمر، حيث تستقر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

وبدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجاري بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانا والكشف الطبى فى عدة تخصصات، انتقلت بعد ذلكالقوافل من مدينة القصير إلى منطقة ابرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ثم قرية ابو رماد التابعةلمدينة حلايب أمس وأول أمس.

ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية اعمالها عقب الانتهاء من مرسى علم إلى مدينة سفاجا وتحديدا بقريتي الحويطات والنصر، وتستغرق فيها لمدة يومين 20 و21 فبراير الجاري، ومنها إلى منطقة الأمل بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.