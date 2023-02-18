السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجموعة الزمالك.. الترجي في مهمة قوية أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي

يخوض فريق الترجي التونسي، مواجهة صعبة وقوية عندما يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ويتقاسم الفريقان، صدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بينما يتقاسم المريخ السوداني والزمالك، المركزين الثالث والرابع، برصيد نقطة واحدة.

ويطمح كلا الفريقان، لتحقيق انتصارهما الثاني في المجموعة وتأكيد انطلاقتهما المميزة في المجموعة.

وكان شباب بلوزداد، قد استهل مشواره في المجموعة، بفوز ثمين خارج الديار، على الزمالك، بالنتيجة ذاتها. في حين، خطف الترجي صعبًا وشاقًا من ضيفه المريخ، بالفوز عليه بهدف دون رد.

وكانت بعثة الترجي، قد توجهت يوم الخميس الماضي، إلى الجزائر، من أجل خوض مباراة شباب بلوزداد، حيث يغيب عن صفوف فريق "باب سويقة" ثلاثة لاعبين للإصابة، وهم محمد بن علي، وزياد مشموم، والأردني محمد فيصل أبوزريق إلى جانب سداسي منتخب الشباب المشارك مع "نسور قرطاج" في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا المقامة حاليًا بمصر.

وسبق لشباب بلوزداد والترجي، أن التقيا في دور المجموعات من النسخة السابقة لدوري الأبطال (2021-2022)، حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة، رفقة كل من النجم الساحلي التونسي وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، بالجزائر، بهدف لمثله، قبل أن يحقق الترجي، الفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء الدور الثاني الذي أقيم بملعب (رادس).

وسيدير مواجهة الليلة، طاقم تحكيم جنوب إفريقي، بقيادة أبونجيلي توم.

يذكر أن الزمالك، قد تعادل مع مضيفه المريخ السوداني، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ظهر أمس الجمعة، على ملعب (شهداء بنينة)، بمدينة بنغازي الليبية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

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