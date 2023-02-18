ريكاردو بعد التعادل مع الزمالك: لاعبو المريخ أثبتوا أنهم الأفضل

تحدث البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عقب تعادل فريقه أمام الزمالك سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد واجه المريخ السوداني على ملعب "شهداء بنينا" في ليبيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ريكاردو في تصريحات تليفزيونية " أعتقد أن المباراة كانت جيدة إلى حد ما، حاولنا بكل الطرق تسجيل هدفًا لكن في حقيقة الأمر اللقاء لم يكن سهلا على الإطلاق، واللاعبون بذلوا كل ما لديهم من جهد".

وأضاف " قدمنا كل ما لدينا ولعبنا وحاولنا أن نستغل كل المحاولات التي أتيحت لنا لتحقيق الفوز، لكن الأبيض فريق كبير ولديه مدرب كبير".

وأوضح " لاعبو المريخ السوداني أثبتوا أنهم أفضل من الزمالك، وزيزو اسم كبير لكننا نجحنا في السيطرة عليه".

أما عن أكثر لاعب أثار إعجابه في صفوف الزمالك " شيكابالا لاعب كبير ومثله مثل زيزو، الزمالك فريق كبير وجيد للغاية ولديه العديد من اللاعبين الجيدين، لكن زيزو هو أخطر لاعب في الفريق ودائمًا يحدث الفارق".