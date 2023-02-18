غدًا.. أحمد أمين يُسجّل سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق في كتاب صوتي

انتهى الفنان أحمد أمين من تسجيل كتاب صوتي يتناول سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق "1962- 2018"، من تأليف الكاتب خلف جابر، وإخراج خالد المهدي، غدا الأحد 19 فبراير.

يقول الفنان أحمد أمين إنَّ الرابط الإنساني الذي جمعه بـ"العرّاب" هو أحد الأسباب التي دفعته لتسجيل العمل، حيث يأتي الكتاب تأكيداً على أهمية ومكانة أحمد خالد توفيق، كأحد الأسماء المصرية المهمّة في مجال الكتابة الإبداعية، مستشهداً ببعض أعماله ومنها سلسلة "ما وراء الطبيعة" التي كان يتمنّى أن يحضر "توفيق" تحويلها لمسلسل درامي ويرى أمين مجسداً شخصية "رفعت إسماعيل" إحدى أيقونات كتاباته في مسلسل من إنتاج "نتفلكس".

ويضيف أمين، في بيان له، أنَّ سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق تمثل نموذجاً لكاتب استطاع أن يحقق مكانته الخاصة، عبر سعيه وإصراره، وإخلاصه الدائم لما يحب، ومن ثم؛ قد يكون الكتاب بمثابة رسالة للشباب بأن يسعوا إلى تحقيق أحلامهم بجد وصدق.

من جانبه، قال المخرج خالد المهدي إنّ العمل جاء عرفاناً بالجميل لأديب مصري أخلص لمهنة الكتابة، وأفنى عمره فيما أحب، وفي خدمة رسالته بأن جعل الشباب يقرؤون.

ويشير إلى أن فريق العمل بذل كل جهد ممكن في سبيل خروج الكتاب في إطار مشوِّق يدفع المستمع لاستكماله حتى نهايته.

تتضمن أحداث الكتاب، وفقاً للمهدي، قدراً كبيراً من الدراما، والتي برع الفنان أحمد أمين في تقديمها، ذلك لمعرفته بطبيعة الكتب الصوتية وما تحتاجه، إضافة إلى موهبته التمثيلية التي أضافت إلى العمل متعة خاصة.

أحمد خالد توفيق، طبيب، وكاتب، ومؤلف، ومترجم مصري. وبدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا، واستقبالًا جيدًا من الجمهور. توفى في ٢ أبريل ٢٠١٨، عن عمر ناهز ٥٥ سنة.