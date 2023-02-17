تعرف على أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم.. ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعاً

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن العالم منذ أسابيع مهتم جدًا خلال شهر التوعية بنوع محدد من السرطان، وهو سرطان عنق الرحم، لافتة إلى أنه لا أحد يعرف سبب زيادة الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج معكم، المذاع عبر فضائية “CBC”، أنه في مصر يوجد الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وهي على غرار الجمعية البريطانية، وهي تتبوأ مكانة مهمة جدًأ في المؤتمرات العلمية المتعلقة بهذا الجزء.

وأوضحت الإعلامية منى الشاذلي، أن وزارة الصحية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، تقوم بعمل حملة للتوعية والكشف المبكر، وذلك لأن الأعراض تختلط على الكثير من الناس، كما أن الدولة تحرص على أن تمتلك الأمهات والفتيات في المجتمع المصري بالدراية الكافية لتلافي المشكلة أو التعامل معها سريعاً حتى تكون نسبة التشافي مرتفعة.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي تقرير يكشف أبرز المعلومات عن مرض سرطان عنق الرحم، والذي يعتبر ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء بعد سرطان الثدي والأمعاء.

وأوضح التقرير أن فيروس HPv، هو الذي يتسبب في سرطان عنق الرحم، كما أشار التقرير إلى أنه يمكن تفادي سرطان عنق الرحم عن طريق عمل اختبارات فحص دوري كل 3 أو 5 سنوات، بحسب عمر السيدة، بالإضافة إلى تلقي لقاح يحمي من الإصابة بفيروس الورم الطبيعي.

وبين التقرير أن علامات المرض تتمثل في فقدان الوزن، والتعب وآلام الظهر ووحالات النزيف.

كما أن العوانل التي تزيد من الإصابة بالمرض متنوعة، ولكن أشهرها نقص المناعة، والتدخين، والزواج المبكر وكثرة الحمل.

المرض في الغالب يكون كامن في جسد المرأة ويصعب التعرف عليه من العلامات الأولية، كما تصل نسبة الشفاء من المرض 100% في مراحله الأولية.