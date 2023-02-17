فؤاد حسين: تجربة العراق فى مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إن الوضع الأمني في سوريا مع وجود خلايا إرهابية فيها يشكل مصدر قلق لنا، مشيرا إلى تجربة العراق في مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دولة أخرى.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك، نحتاج الى دعم وتعاون دولي في مكافحة الإرهاب، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتابع أنه تم طرح مسألة مكافحة الإرهاب خلال اللقاءات في مؤتمر ميونخ للامن، ونأمل من مؤتمر ميونخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا.

الإرهاب في العراق

خلال الفترة الماضية، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بكمين في وادي حوران بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية نوعية بنصب كمين محكم في (وادي حوران) في محافظة الأنبار، استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "العملية أدت إلى قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".



الاستخبارات والتحقيقات في العراق

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر البيان أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عمليات أمنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الأسلحة.

وأضاف أن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 متهمين في محافظة كركوك واثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار وآخر في البصرة"، لافتًا إلى أنه "تم استكمال الإجراءات التحقيقية أصوليًا".