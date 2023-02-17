الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية والسماعات بالسلوم

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات وسماعات الآيبود الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من قسم البحث الجنائى بمنفذ السلوم ومن محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد إسماعيل سلطان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي باعتزام المدعو “ب. ر. ع” مصري الجنسية قائد السيارة رقم “ى و ج 3625” تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبالعرض على الدكتور أحمد عبد الرؤوف عيد مدير الجمرك وفهمى محمد السيد مدير ادارة الوارد تم تشكيل لجنة من محمد ناجي ومحمد فايز وشادى الشيخ وأحمد علي خالد مأموري الحركة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطية رئيس الإجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة ومقدمي الإخبارية  لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود 222 ساعة ذكية سمارت ماركات مختلفة و48 سماعة ماركة apple مخبأة بأماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمة المضبوطات 743 ألف جنيه .

وبلغ التعويض الجمركي المستحق مليون و486 ألف جنيه .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2023 السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

أجنبية الصنع apple أسما الامن الاجراء الأجر الساعات الذكية الرسوم الجمركية

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وائل لطفي

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