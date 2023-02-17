كبير الأثريين بوزارة الآثار: رسوم مقبرة بنى سويف المزيفة حلوة جدًا

علق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على العثور على المقبرة الفرعونية المزيفة في بني سويف، قائلًا: "لصوص ولكن ظرفاء".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن من قام بالرسم داخل المقبرة المزيفة "فنان والرسوم حلوة جدًا، لكن الكتابات الموجودة غلط".

وتابع: "إزاي حفروا كل المسافة دي كلها، وعملوا كم التماثيل دي كلها بالجودة دي، يعني صارفين ومكلفين، ولو استغلوا ذكاءهم في الاستثمار في شيء آخر كان أفضل كثيرًا".

يشار إلى أن النيابة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، قالت إن البداية عندما كان قوات الأمن تتفقد الحالة الأمنية ناحيةَ قريةِ الحِيبةِ بمركزِ الفَشْنِ ببني سُويفَ، رأَوْا مجموعةً من الأشخاصِ يَعتلُونَ تَبّةً بمنطقةٍ صحراويَّةٍ وبحوزتِهِم سيارةٌ رُبعُ نقلٍ، فاشْتَبَهُوا فيهم، وباقترابِهِم منهم لاذُوا بالفرارِ.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأجهزة الأمنية تَفقَّدَت آثارَ المتهمين وعثرُوا على مجموعة منَ التماثيلِ الفِرعونيةِ جوارَ حفرةٍ مغطاةٍ ببابٍ حديديٍّ مغلقٍ بالأقفالِ، فنزعُوه وتبيَّنَ لهم أنَّ الحفرةَ التي يبلغُ عمقُها نحوَ مترَيْنِ تؤدُّي إلى سردابٍ به ثلاثُ غرفٍ مُشتبَهٍ في أثريتِهَا لاحتوائِهَا على تماثيلَ تُشابهُ التماثيلَ الفرعونيةَ.

وأوضحت النيابة العامة أنها انتقلت لمعاينتِها وصَحِبَتْ معها لجنةً مشكلةً من وَزارةِ السياحةِ والآثارِ، فأودَعتِ اللجنةُ تقريرًا أثبتتْ فيه أنَّ جوانبَ الحفرةِ تحتوي على أسياخٍ حديديَّةٍ لتقويتِهَا، وأنَّ الرسومَ المنقوشةَ على جدرانِ الغُرفِ الثلاثِ وما تحتوي عليه مِن تماثيلَ جميعَهَا مُقلَّدَةٌ حديثةُ الصُّنعِ وغيرُ أثرية.