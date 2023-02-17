وزير الإعلام اللبنانى: حرية التعبير مكفولة للجميع

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن الإعلام اللبناني يرصد الواقع الحقيقي للمرحلة الحالية، مشيرًا أن الإعلام اللبناني يسير على خط متوازن مع وسائط التواصل.

الإعلام اللبناني

وأكد زياد مكاري، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تختلط التجارة بالإعلام يكون هناك مشكلة كبيرة، لذا الإعلام اللبناني يسير نحو الدقة والحيادية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

حرية الإعلام بلبنان

وأضاف في حديثه، أن الحربة التعبيرية في لبنان متوفرة بصورة كبيرة، حيث لا يوجد صحفيون موقوفون عن العمل بالدولة، وما لا يقوله الإعلامي والمواطن عبر التليفزيون والصحف يستطيع قوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بسهولة.