وزير الخارجية ونظيره التونسى يؤكدان أهمية العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مع نبيل عمّار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18-19 الجاري بأديس أبابا.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه جدد التهنئة لنظيره التونسي على توليه مهام منصبه، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

العلاقات بين مصر وتونس

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أعاد التأكيد على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة.

من جانبه، أكد وزير خارجية تونس على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والتقدير للتواصل الوثيق بين قيادتي البلدين مع التطلع لاستمرار وتيرة هذا التواصل.

وتبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة دعم المسار الدستوري لمجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

وشدد وزير خارجية تونس على أهمية ليبيا للأمن القومي لكلا البلدين، وأن مصر وتونس على وفاق كامل بشأن دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل للانتخابات، ودعم الحل الليبي الليبي، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الأمنية على دول الجوار.