الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح الطريق الدائري ببني سويف بعد إصلاح خط المياه الرئيسي

الطريق
الطريق

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة النقل، الإجراءات الجاري تنفيذها  للتعامل مع تداعيات مشكلة تسرب مياه من الخط الرئيسي بالطريق الدائري بالاتجاه القادم من مزلقان الشلال تقاطع مع حي الزهور، ونتج عنها غلق الطريق وتحويل الحركة إلى مسارات بديلة "بصفة مؤقتة" لحين انتهاء شركة المياه من أعمال إصلاح وصيانة الخط، والتي استمرت منذ مساء الأربعاء، وانتهت اليوم الجمعة.

أوضح المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وفور الانتهاء من أعمال إصلاح الخط، قامت المديرية "اليوم الجمعة" بالبدء في أعمال إصلاح الطريق وتمهيده مبدئياً، لفتحه نظرا لأهميته لحين معالجته وإصلاحه نهائيا بعد ذلك، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولى المرور، ورفع المخلفات والتسوية باستخدام ناتج كشط طبقة الأسفلت وفتح الطريق للمرور، مؤكدا على أنه ستتم متابعة الطريق والمعالجه المستمرة له لحين الانتهاء تماما من إصلاحه.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطريق الدائري الطرق والنقل الوحدة المحلية بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

انهيار جزئى بعقار فى الإسكندرية

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

تعرف على مذيعة حفل ختام مهرجان العين السينمائى الدولى

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة بكفر الزيات

بوتين ونظيره البيلاروسى يبحثان التعاون العسكرى والاقتصادى

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة