فتح الطريق الدائري ببني سويف بعد إصلاح خط المياه الرئيسي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة النقل، الإجراءات الجاري تنفيذها للتعامل مع تداعيات مشكلة تسرب مياه من الخط الرئيسي بالطريق الدائري بالاتجاه القادم من مزلقان الشلال تقاطع مع حي الزهور، ونتج عنها غلق الطريق وتحويل الحركة إلى مسارات بديلة "بصفة مؤقتة" لحين انتهاء شركة المياه من أعمال إصلاح وصيانة الخط، والتي استمرت منذ مساء الأربعاء، وانتهت اليوم الجمعة.

أوضح المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وفور الانتهاء من أعمال إصلاح الخط، قامت المديرية "اليوم الجمعة" بالبدء في أعمال إصلاح الطريق وتمهيده مبدئياً، لفتحه نظرا لأهميته لحين معالجته وإصلاحه نهائيا بعد ذلك، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولى المرور، ورفع المخلفات والتسوية باستخدام ناتج كشط طبقة الأسفلت وفتح الطريق للمرور، مؤكدا على أنه ستتم متابعة الطريق والمعالجه المستمرة له لحين الانتهاء تماما من إصلاحه.