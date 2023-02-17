30 دقيقة.. المريخ يُهدد مرمى عواد والزمالك مُتراجع

مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة الزمالك والمريخ السوداني، على ملعب شهداء بنينا بـ ليبيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لاعبو المريخ كانوا الأخطر في بداية المباراة، وسط تراجع من لاعبي فريق الزمالك.

فريق المريخ كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما هيُئت الكرة لـ باولو سوزا داخل منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 13، ارتدت الكرة المُرسلة من الجهة اليسرى لـ أليكس سيلفا داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية، قام حسام عبد المجيد بإبعادها خارج مرمى الزمالك ببراعة.

واخترق سيد نيمار دفاعات المريخ من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعو أصحاب الدار، قاموا بإبعادها لركلة ركنية في الدقيقة 23.

وأرسل شيكابالا كرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 25، لكن زيزو لم يستطع اللحاق بها لتخرج لركلة مرمى.

وسدد ماتيوزينهو كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28، تصدى لها محمد عواد بسهولة.

وأرسل شيكابالا كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها زيزو برأسه، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك في الدقيقة 29.

وكان الزمالك قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني– محمد طارق– حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: سيد عبدالله نيمار– سيف جعفر– نبيل عماد دونجا- محمد عبدالشافي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– شيكابالا– سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحى وحمزة المثلوثي وعبدالله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ومصطفى شلبي وإبراهيم نداى ويوسف أسامة.

جاء تشكيل المريخ السوداني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: أليكس سيلفا، حمزة داوود، مصطفى كرشوم، مازن محمدين.

خط الوسط: ماتيوزينهو، تاج الدين يعقوب، سيرجيو رافائيل، برايان أنجولو.

خط الهجوم: الجزولي نوح، باولو سيرجيو.

وكان الزمالك قد خسر مباراته الأولى في المجموعة، أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، بينما سقط المريخ في فخ الخسارة القاتلة أمام مضيفه الترجي التونسي، بالنتيجة ذاتها.