سماء إبراهيم خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية: الفيلم القصير هو الداعم لى

قالت الفنانة سماء إبراهيم خلال ندوة تكريمها على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن الفيلم القصير هو الداعم لها، وليست هي الداعم له.

وأكدت أن الأفلام القصيرة أضافت لها الكثير خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أن الأفلام القصيرة من أهم الأعمال التي تحتاج لمجهود وطاقة والتفكير خارج الصندوق وتقديم أفكار خارج التوقعات وتلبي احتياج الجمهور.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ولفتت إلى أن بدايتها كانت مع فن البانتوميم، من خلال عمل مسرحي عن سيطرة الآلة على الإنسان، وهذا كان أول عمل لها في 1986.

وأشارت إلى أن شقيقها الراحل "أيمن" كان أول داعم لها، وهو من شجعها على اقتحام العمل الفني.

وأكدت أنها قدمت العديد من التجارب المهمة، ولكنها للأسف لم تتمكن من تسجيلها وأرشفتها، وكان أول فيلم قصير لها مع المخرج أكرم فريد بعنوان "تلات ورقات" عام 2000، ثم توالت أعمالها في الأفلام القصيرة من خلال فيلم 128 سماوي.

وأضافت أن العملية الإنتاجية للأفلام القصيرة تواجه العديد من الصعوبات لأنه يعتمد على الجهود الذاتية.

وردًا على تطور صناعة الأفلام القصيرة في مصر، قالت سماء إبراهيم إن الأفلام القصيرة تنتج منذ زمن بعيد ومعهد السينما لديه إرث كبير من الأفلام القصيرة تثري هذه الصناعة، مؤكدة أن تحقيق الربح المادي من الأفلام القصيرة سيأتي بالتدريج، لكن الهدف الأول والأخير هو تنمية الوعي ووجود دور عرض متاحة لهذه الأفلام، وهو ما سيفرق كثيرًا في صناعة الفيلم القصير.

وأكدت سماء إبراهيم على أهمية قصور الثقافة والمراكز الثقافية المختلفة في نقل الثقافات والخبرات في الفن والموسيقى وغيرها، وهو ما تنعم به الإسكندرية من وجود أكثر من مركز ثقافي متنوع يفيد المجتمع بشكل أو آخر.