الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محكمة الإسماعيلية تؤيد حكم حبس «مستريحة الإسماعيلية» وشريكتها

محكمة
محكمة

أيدت محكمة مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان، الحكم بحبس مستريحة الإسماعيلية «هبة» سنة مع النفاذ، وشريكتها «مريم»- هاربة، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمتين قامتا بالاستيلاء على مبالغ كبيرة بهدف تشغيلها في أعمال التجارة، على أن يتحصل أصحاب الأموال على أرباح، ولكنهما "فص ملح وداب" بعد أن استولتا على حوالي 3 ملايين جنيه.

وشهدت قاعة محكمة الإسماعيلية حضور عدد كبير من الضحايا لمتابعة جلسة المحاكمة، وتقدموا بـ23 بلاغاً جديداً ضد المستريحة وشريكتها الهاربة.

وتنتظر المتهمتان أحكاماً جديدة ستصدر ضدهما في قضايا نصب وشيكات دون رصيد.

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