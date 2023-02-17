الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا متاؤس في المقر البابوي بوادي النطرون

البابا خلال اللقاء
البابا خلال اللقاء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، مساء أمس، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون.

جاء ذلك للاطمئنان على صحة نيافته بعد العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرًا.

و ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل رسامة كهنة جدد صباح اليوم الجمعة 17 فبراير.

 وتتم رسامة الكهنة الجدد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويسيم البابا الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة.

بابا الإسكندرية وبطريرك اليوم الجمع مصر تستطيع بالتاء المربوطة وبطريرك الكرازة المرقسية وزير الدولة للهجرة

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