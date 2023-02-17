الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بـ6.6 مليون جنيه فى البحيرة

افتتاح مسجد بالبحيرة
افتتاح مسجد بالبحيرة

افتتحت اليوم الجمعة، مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة، 5 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات- وادي النطرون- دمنهور، بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف في جميع أنحاء محافظة البحيرة، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد. 

صرح الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، بأنه تم افتتاح مسجد فرج مجاور، التابع لدائرة مركز الدلنجات على مساحة 100 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه، ومسجد القبلي التابع لقرية جزاير عيسى بمركز الدلنجات على مساحة 350 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

كما أكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الرحمة الجارمي بمركز وادي النطرون على مساحة 352 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد عزبة جابر البحرية التابعة لدائرة مركز الدلنجات على مساحة 130 م2 وبتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه، مسجد الرحمة العوجا- دمنهور على مساحة 420 م2 وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

كما أكد الدكتور محمد أبوحطب أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية" أن رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريمًا إلهيًا لنبينا محمد "صلى الله عليه وسلم "وجبرًا لخاطره ومواساة لقلبه، وتسرية لنفسه، بعدما تحمل أذى قومه وإعراضهم عن دعوته النبيلة ورسالته الكاملة فاختصه الله(عز وجل) بهذه المعجزة العظيمة الحافلة بالدروس والعبر.

الأوقاف ادي النطرون بناء المساجد بالبحيرة خطبة الجمعة اليوم خدمات التوعية جهود وزارة الأوقاف

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