إخماد حريق فرن بالمنطقة الصناعية فى الشرقية

أخمدت قوات الحماية المدنية في الشرقية حريقًا اندلع بفرن بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع خسائر بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغًا بنشوب حريق بمجمع زيزينيا بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ودفعت الحماية بـ3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وتبين أن الحريق اندلع فى فرن وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.