الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فرن بالمنطقة الصناعية فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية في الشرقية حريقًا اندلع بفرن بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع خسائر بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغًا بنشوب حريق بمجمع زيزينيا بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ودفعت الحماية بـ3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وتبين أن الحريق اندلع فى فرن وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية. 

قوات الحماية المدنية المنطقة الصناعية العاشر من رمضان الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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