فعاليات الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج في أسوان

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء أشرف فؤاد بحضور فعاليات الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج ونظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء، بحضور الشيخ حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلي طلحة إمام وخطيب المسجد، وأعقبها كلمة للشيخ حنفي محمود وأكد فيها على أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثاً عادياً بل كانت تكريماً إلهياً وعطاءاً ربانياً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏، كما أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هناك الكثير من الدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة المتمثلة في رحلة الإسراء والمعراج، ومرت بـ 4 مراحل إيمانية بدأت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلا ثم سدرة المنتهى ثم قاب قوسين أو أدنى.

وظهر خلال هذه الرحلة المباركة مدى اشتياق الأنبياء لرؤية رسولنا الكريم محمد (ص) عبر مروره بالسماوات السبع وغير ذلك من الفضائل الإيمانية لخاتم الأنبياء والمرسلين.

واختتمت فعاليات الحفل بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ الشاذلي طلحة وتناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه، فضلاً عن بيان جانب من فضائله صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة عند رب العالمين.

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