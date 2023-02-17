باحثة مصرية تطور مادة لمساعدة مرضى الحساسية من بعض الأطعمة

كشفت الدكتورة آية عاطف تفاصيل المادة التي طورتها لمساعدة مرضى الحساسية على مواجهة مشكلاتهم مع الطعام، مؤكدة أن معاناة أحد أقاربها من حساسية الألبان هي التي شكلت لديها هاجس الاهتمام بذلك الملف.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: «حصلت على منحة يونسكو بعدما قدمت مشروعي البحثي لها، فيما يخص مواجهة مشكلة مرضى حساسية الطعام، خاصة أنه غير متعارف عليه في مصر، والوعي في هذا الخصوص ليس كبيرًا».

وتابعت: "الحساسية ليست مرضًا واحدًا، فبعض المرضى قد يصابون بالوفاة إذا تناولوا طعامًا لديهم حساسية منه، وليس بالضرورة أن تكون الأعراض واحدة لدى الجميع، أو كونها عبارة عن طفح جلدي فقط".

وعما يعاني منه البعض من حساسية طعام وهو في سن كبيرة، أوضحت أن السبب وراء ذلك هو التعديلات الوراثية في الأطعمة، والتي تجعل بعض الأجسام غير قادرة على التكيف معها، لذلك فإن العالم يتجه إلى الاعتماد على أطعمة ليست معدلة وراثيًا.

وتابعت: "الباحثون وجدوا أن أمراض المناعة الذاتية وحساسية الأطعمة المستجدة هي بالأساس سببها التعديل الوراثي في الغذاء".