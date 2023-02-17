الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحثة مصرية تطور مادة لمساعدة مرضى الحساسية من بعض الأطعمة

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة آية عاطف تفاصيل المادة التي طورتها لمساعدة مرضى الحساسية على مواجهة مشكلاتهم مع الطعام، مؤكدة أن معاناة أحد أقاربها من حساسية الألبان هي التي شكلت لديها هاجس الاهتمام بذلك الملف.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: «حصلت على منحة يونسكو بعدما قدمت مشروعي البحثي لها، فيما يخص مواجهة مشكلة مرضى حساسية الطعام، خاصة أنه غير متعارف عليه في مصر، والوعي في هذا الخصوص ليس كبيرًا».

وتابعت: "الحساسية ليست مرضًا واحدًا، فبعض المرضى قد يصابون بالوفاة إذا تناولوا طعامًا لديهم حساسية منه، وليس بالضرورة أن تكون الأعراض واحدة لدى الجميع، أو كونها عبارة عن طفح جلدي فقط".

وعما يعاني منه البعض من حساسية طعام وهو في سن كبيرة، أوضحت أن السبب وراء ذلك هو التعديلات الوراثية في الأطعمة، والتي تجعل بعض الأجسام غير قادرة على التكيف معها، لذلك فإن العالم يتجه إلى الاعتماد على أطعمة ليست معدلة وراثيًا.

وتابعت: "الباحثون وجدوا أن أمراض المناعة الذاتية وحساسية الأطعمة المستجدة هي بالأساس سببها التعديل الوراثي في الغذاء".

مرضى الحساسية مشكلات الأطعمة تطوير مادة التعديل الوراثي باحثة مصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«الزراعة»: نتلق شكاوى المزارعين والمواطنين على الخط الساخن للرد عليها وحلها

«رياضة بني سويف» تفوز بالمركز الأول في الكرة الطائرة على مستوى الجمهورية

تنفيذ حملة لحماية محصول القمح من القوارض ومنعها من مهاجمة المحاصيل بأسيوط

القبض على 334 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة في المحافظات

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

«نائب دون برلمان».. أهالي شطورة بسوهاج يودعون الشاب الشهم «عمر الكودي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟