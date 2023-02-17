روسيا: أمريكا تتعمد التكتم على تسرب مواد كيميائية من حادث قطار أوهايو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد التكتم على كارثة تسرب مواد كيميائية سامة في ولاية أوهايو نتيجة لخروج قطار عن مساره.

جاء هذا وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى تصريحات صحفية اليوم.

وقالت "زاخاروفا"، إن إدارة بايدن تتكتم بشدة حول الإخفاقات الأمريكية الناجمة عن فشل المنظمين المحليين فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة على صحة الإنسان، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية للأنباء.

وأشارت إلى أنه يتم استخدام كل شيء الآن لضمان إفلات إدارة بايدن في الولايات المتحدة من الهجوم الإعلامي على موضوع الكارثة.

- حريق هائل إثر خروج قطار عن مساره بولاية أوهايو الأمريكية

وكانت قد خرجت 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي عن مسارها في ولاية أوهايو، فى بداية الشهر الجارى، فيما كانت 10 منها تحتوي على مواد كيميائية خطرة وسامة، بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، التي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال.

وانتشرت مقاطع فيديو للانفجار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» الانفجار بأنه تشيرنوبل جديد.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره في ولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

وسمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع، وكان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم، وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.