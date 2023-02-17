قافلة طبية شاملة لأهالى قرية بهواش فى المنوفية «فيديو»

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن القافلة الطبية الشاملة لقرية بهواش بالمنوفية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال أحد المواطنين، إن القافلة بها جميع التخصصات، وجميع الأجهزة الطبية، ومتوفر فيها العلاج بكثرة.

وقالت مواطنة: "عرفت موعد القافلة من الأساتذة لدينا بالقرية، وبعتولي وقالولي إن فيه جميع التخصصات، وكشفت على ابني، ولقيت العلاج المطلوب، موجهة الشكر لمبادرة "حياة كريمة".

فيما قالت مواطنة أخرى: "عجبتني الفكرة جدًا، والناس محترمة ومتعاونة معانا، وكشفت وخدت علاج وعملولي نضارة، وهاستلمها بعد كام يوم".

وقال مواطن آخر: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يديله الصحة مهتم بالناس، وبيشوف لهم طلباتهم".