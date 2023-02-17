أخبار الظهيرة| تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ.. وتحذير من «الأرصاد» بشأن الطقس

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ في دوري أبطال إفريقيا

يرغب كثير من المتابعين في معرفة تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره المريخ السوداني، اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. للتفاصيل اضغط هنا.

«لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم.. للتفاصيل اضغط هنا.

روسيا تعلق على قرار إدراجها على القائمة السوداء: «لن يؤثر على الميزانية»

علقت روسيا اليوم، على قرار إدراجها على القائمة السوداء للمناطق الضريبية الذى صدر بحقها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي.. للتفاصيل اضغط هنا.

المفتى: الإسراء والمعراج واحدة من المعجزات التى اختبر الله بها المؤمنون فى صدق إيمانهم

قال مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، إن معجزة الإسراء والمعراج واحدة من المعجزات التي اختبر الله بها المؤمنون في صدق إيمانهم، ومليئة بالدروس والعبر.. للتفاصيل اضغط هنا.

«القاهرة الإخبارية» ترصد جهود الإنقاذ بمدينة أنطاكيا التركية «فيديو»

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» جهود فرق الإنقاذ بمدينة أنطاكيا التركية عقب الزلزال المدمر الذي وقع منذ 12 يومًا في تركيا.. للتفاصيل اضغط هنا.