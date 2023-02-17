الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» ترصد جهود الإنقاذ بمدينة أنطاكيا التركية «فيديو»

الإنقاذ
الإنقاذ

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» جهود فرق الإنقاذ بمدينة أنطاكيا التركية عقب الزلزال المدمر الذي وقع منذ 12 يوما في تركيا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا من فبراير 43 ألفا، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

ومن جانبه، قال مارتن جريفيث، منسق الأمم المتحدة للمساعدات، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، إن المواطنين يعانون حزنًا لا يوصف، مضيفًا: «يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه».

وعثرت فرق الإنقاذ على رجلين، تحت أنقاض مبنى انهار في منطقة أوداباسي بمقاطعة هاتاي التركية، فجر اليوم، وذلك بعد 261 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة، الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الناجيين هما محمد علي ساكير أوغلو 26 عامًا، والآخر يدعى مصطفى أفجي و34 عامًا.

 

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