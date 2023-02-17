الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يلتقى نظيره الجزائرى.. ويؤكد ضرورة تكثيف العمل الإفريقى المشترك

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الجزائري

التقى سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، رمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر الشقيقة، في أعقاب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي يومي 18-19 الجاري بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الشقيقتين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وركز اللقاء على تناول سبل تعزيز العمل الجماعي الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، حيث أكد شكرى ضرورة تكثيف العمل الإفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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