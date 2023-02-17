السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد

كثف رجال قوات الحماية المدنية بالجيزة جهوهم لإخماد نيران حريق اشتعل بشقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.