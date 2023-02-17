الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس اليوم الرابع من المسيرة السينودسية القارية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس اليوم الرابع من المرحلة القارية لسينودس الأساقفة 2021-2024، وذلك بكنيسة بيت عنيا بحريصا، في لبنان.

جاء ذلك بمشاركة  المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وممثلي الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، وعدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين.

بدأ اليوم الرابع بالصلاة الصباحية، بمشاركة عائلات مريم، أعقبها جلسات اليوم الرابع من الجمعية السينودسية القارية للكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط، والمنعقدة حاليًا في لبنان.

ورئيس مجلس البطاركة ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر مجلس البطاركة والأساقفة ا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

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