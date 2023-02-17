الزمالك يبحث عن الفوز الأول فى دورالمجموعات بدورى أبطال أفريقيا أمام المريخ السودانى

يخوض الزمالك مواجهة صعبة ومصيرية أمام المريخ السوداني، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بملعب شهداء بنينيا بمدينة بنغازي الليبية، وبقيادة تحكيمية للغاني دانيل لاريا في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفريقان يدخلان المباراة ورصيدهما خالي من النقاط بعد هزيمة الزمالك في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد وهزيمة المريخ أمام الترجي التونسي بنفس النتيجة لذلك يسعى كل فريق للحصول على النقاط الثلاث والمحافظة على حظوظه في التأهل لدور الثمانية.

الزمالك استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على سموحة يوم الإثنين الماضي بعد أداء جيد لكن مباراة اليوم تختلف باختلاف طبيعة المنافس لذلك لايمكن أن يدفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بنفس التشكيل الذي خاض مباراة سموحة خاصة أن اللعب بسيف جعفر ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب سيكون غير مأمون العواقب لأن سيف جعفر لايجيد القيام بالواجبات الدفاعية ولايلتحم بقوة مع لاعبي الفريق المنافس لذلك قد يقوم فيريرا بالدفع بمحمد أشرف روقا أوعمرو السيسي بجوار دونجا على أن يلعب سيف جعفر مع أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الخط الهجومي خاصة أن شيكابالا لايجيد أيضا القيام بالدور الدفاعي .

وفي الدفاع سيعود حمزة المثلوثي للعب بجوار محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومعهم سيد عبد الله نيمار في الجبهة اليمنى ومحمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى أى أن الزمالك سليعب بطريقة 3-4-2-1 تتحول في الدفاع الى 3-5-2 .

وحرص جوسفالدو فيريرا على دراسة فريق المريخ جيدا ومشاهدة مباراته مع الترجي التونسي وأكد للاعبيه أنه يجب استغلال التفوق البدني لصالحهم خاصة أن الدوري السوداني متوقف منذ منتصف يناير الماضي كما أكد لهم أن المريخ يضم خمسة لاعبين برازيليين يتمتعون بالمهاراة العالية والوعى التكتيكي وأدى الزمالك تدريبه أمس على ملعب شهداء بنينا وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي يخوض بها المباراة وتعتمد على السيطرة على وسط الملعب ومراقبة مفاتيح لعب المريخ ومحاولة تسجيل هدف مبكر في ظل عدم الجماهير المصرية في ليبيا .

قائمة الزمالك لمباراة المريخ السوداني

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحى ومحمد نديم وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وشيكابالا وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيرى ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.