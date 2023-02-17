ذا هيل: مطالبات فى الكونجرس باعتماد تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعى شات جى بى تى

حث النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي على اتخاذ خطوة نحو الدفع باعتماد تطبيق الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، قائلا إن التكنولوجيا تساعد الطلاب على تطوير قدراتهم الإنتاجية والإبداعية وتعزز قدرات الفهم والاستيعاب لديهم، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال النائب جيك أوشينكلوس، نظرًا لأن تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تُغير بسرعة عالم التكنولوجيا، فإن بعض الخبراء والمشرعين يحثون الكونجرس على اتخاذ قفزة في تنظيم الأدوات القوية.

وأضاف النائب خلال حديثه للصحيفة الأمريكية أنه يأمل أن يكون الكونجرس استباقيا للتحكم في مخاطر الذكاء الاصطناعي، وخاصة الأداة التي تم إصدارها مؤخرًا شات جي بي تي، التي أنشأتها شركة OpenAI.

وقال أوشينكلوس: "بدأ Facebook صغيرًا وسريعًا وأصبح كبيرًا جدًا بسبب تأثيرات الشبكة، وما زال صانعو السياسة لم يدركوا العلل التي تدفقت من فيس بوك والشركات التابعة لها ولا يمكننا فعل ذلك مع الذكاء الاصطناعي. علينا أن نمضي قدما ".

وتابع:" شات جي بي تي قادر على محاكاة الإبداع البشري وتجميع الاستجابات المعقدة بناءً على المعلومات المتاحة عبر الإنترنت، ويمكن أن يكون لها تداعيات بعيدة المدى على العديد من الصناعات والوظائف.

وتصدرت مايكروسوفت عناوين الصحف هذا الأسبوع بإصدار روبوت دردشة Bing، والذي استخدم قدرات ذكاء اصطناعي مماثلة ، بينما تقوم جوجل بتطوير أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

اقترح أوشينكلوس أن يجتمع أصحاب المصلحة في صناعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام والخدمات المالية والتجارة لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقيات الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه بعد انتشار استخدام برنامج الدردشة الآلي"تشات جي بي تي"، بشكل واسع مؤخرا، عملت "جوجل" على مشروع ضمن وحدتها السحابية يسمى “أطلس”، وهو قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة انتشار البرنامج الجديد.

وتختبر "جوجل" منتجات دردشة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المحتمل أن تؤثر على إطلاق منتج عام في المستقبل. وهي تتضمن روبوت محادثة جديد وطريقة محتملة لدمجه في محرك بحث.