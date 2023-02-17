الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة؟

إمام عاشور يحتفل
إمام عاشور يحتفل مع زملائه بهدفه في شباك لشبونة

خطف الدولي المصري إمام عاشور، الأنظار بعد ظهوره الأول مع فريق ميتيلاند الدانماركي في مباراة الفريق ضد سبورتنج لشبونة ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

واحتاج لاعب الزمالك السابق 10 دقائق فقط ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق الدانماركي من تسديدة صاروخية.

وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67 وحل محل الأوروجواياني إيميليانو مارتينيز.

واستغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من أدان حارس لشبونة في الدقيقة 77 قبل أن يطلق قذيفة بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وسدد ميتيلاند 80% من محاولاته في المباراة بعد نزول إمام عاشور، إذ سدد النجم المصري 3 مرات من أصل 5 تسديدات للنادي الدنماركي.

وخلال 82 دقيقة خاضها اللاعب، سجل هدفًا ولمس الكرة 16 مرة، كما مرر الكرة 6 مرات بشكل صحيح من 7 تمريرات خلال الفترة التي شارك فيها.

وبلغت دقة تمرير اللاعب 86%، كما سدد على المرمى 3 تسديدات من بينها تسديدتان بين القائمين والعارضة.

وحاول المراوغة مرة واحدة ولم ينجح، وفاز بصراعين من 4 صراعات أرضية، وله تدخلين على الكرة وارتكب مخالفة واحدة.

إمام عاشور ميتيلاند الدانماركي سبورتنج لشبونة البرتغالي الدوري الاوروبي

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