الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يقدم رحلة كفاح الإعلامية سناء منصور

الإعلامية سناء منصور
الإعلامية سناء منصور

قدم برنامج "الدوم"، خلال حلقة الليلة، تقريرًا عن السيرة الذاتية للإعلامية الكبيرة سناء منصور، ومشوارها الإعلامي ورحلة كفاحها.

وجاء في التقرير أن حلم سناء منصور هو أن تكون في سلك القضاء، ولكن الحلم اختلف عندما رأت نفسها في مكان آخر وأن دراسة الإعلام هي طموحها، وبالفعل التحقت بقسم الصحافة والإعلام، بكلية الآداب جامعة القاهرة ، ومن وقتها الطريق أصبح واضحًا امامها وبدأت الرحلة مبكرًا بالتدريب في الأهرام، وعمرها 16 عامًا وبعد التخرج فكرت في دخول الإذاعة المصرية.

وأضاف التقرير، أنها بالفعل دخلت كمتدربة في إذاعة الشرق الأوسط واستطاعت أن تلفت أنظار الأساتذة وتحولت من متدربة لمذيعة في الإذاعة، ولكن لم يكن لطموحها سقف، واجتهادها في العمل كان سببًا في أن تأخذ منحة دراسية بسهولة وبالفعل سافرت فرنسا ولكن قابلتها مشكلة وهي أن مرتبها كان قليلًا وبحثت عن عمل إلى أن عملت في الإذاعة الفرنسية في مونت كارولو وكانت تحت التأسيس وحققت نجاحًا إعلاميًا وماديًا هائلًا وهذا لم يكن سهلًا لشابة عربية.

أطلق عليها صائدة النجوم

وتابع، أن حلمها كان هو أن  تفيد بلدها بخبراتها الإعلامية ومن الاذاعة للتليفزيون أضافت نجوما مثل أحمد حلمي، لدرجة أنها أطلق عليها لقب “صائدة النجوم”، وخلال تاريخها حققت نقلة نوعية في الفضائيات المصرية ووصلت لمناصب كبيرة ومهمة في الإعلام.

وكان من أهم المناصب التي ارتقتها، رئيس شبكة الشرق الأوسط، ونائب رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس قطاع القنوات الفضائية، بجانب عملها كمذيعة لبرامج ها مثل الكاميرا تفكر، وأوسكار، وتحقيق، والظل الأحمر، وإلى اليوم برنامج "السفيرة عزيزة" على dmc.

الدوم سناء منصور رحلة كفاحها مناصب ارتقتها

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