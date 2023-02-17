الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سبورتنج لشبونة ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع ميتيلاند فى الدورى الأوروبى

ميتيلاند وسبورتنج
ميتيلاند وسبورتنج لشبونة

نجا سبورتنج لشبونة من الخسارة، واستطاع أن يتعادل في الوقت القاتل أمام ميتيلاند الدانماركي بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف ميتيلاند الدانماركي، من افتتاح أهدافه مع فريقه الجديد.

وشارك إمام بديلًا لأول مرة في الدقيقة 67 من عمر المباراة، واحتاج 10 دقائق فقط ليسجل أول أهدافه.

وكاد إمام يسجل هدفًا فور مشاركته عقب ثلاث دقائق فقط لكن حارس لشبونة تصدى له.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل سيباستيان كواتيس هدف التعادل لصالح سبورتنج لشبونة من رأسية حاول الحارس الدانماركي التصدي لها قبل أن تسكن الشباك.

سبورتنج لشبونة البرتغالي ميتيلاند الدانماركي الدوري الاوروبي إمام عاشور

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