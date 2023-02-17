إمام عاشور يفتتح أهدافه مع ميتيلاند الدانماركى بقذيفة صاروخية (فيديو)

تمكن الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف ميتيلاند الدانماركي، من افتتاح أهدافه مع فريقه الجديد.

وشارك إمام بديلاً لأول مرة في الدقيقة 67 من عمر المباراة واحتاج 10 دقائق فقط ليسجل أول أهدافه.

وكاد إمام يسجل هدفا فور مشاركته عقب ثلاث دقائق فقط لكن حارس لشبونة تصدى له.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى الفريق الدانماركي في يناير الماضي قادمًا من صفوف الزمالك.