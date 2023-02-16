الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع فائض صادرات ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية

الطاقة العالمية
الطاقة العالمية

تراجعت فائض صادرات ألمانيا في الميزان التجاري بسبب الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة العالمية.

وتقلص الفارق بين الصادرات والواردات  من 175.3 مليار يورو في العام 2021 إلى 79.7 مليار يورو في 2022، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الخميس 16 فبراير 2023.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بعد الصين في قائمة أهم الشركاء التجاريين لألمانيا بميزان تجاري بقيمة 247.8 مليار يورو ثم هولندا بـ 233.6 مليار يورو.

ولا تزال الولايات المتحدة منذ عام 2015 الدولة الأكثر استيرادًا للسلع الألمانية؛ حيث وصلت فاتورة الصادرات الألمانية إلى هناك في العام الماضي إلى 156.1 مليار يورو بارتفاع بنسبة 27.9%.

وارتفعت قيمة واردات ألمانيا من الولايات المتحدة بنسبة 26.8% لتصل إلى 91.7 مليار يورو، وجاءت فرنسا في المركز الثاني في قائمة أكثر الدول المستوردة للسلع الألمانية بـ116.1 مليار يورو تلتها هولندا بـ 110.6 مليار يورو.

وواصلت التجارة بين ألمانيا وبريطانيا التراجع منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مطلع 2021؛ حيث بلغت قيمة الميزان التجاري بين البلدين في العام الماضي 111 مليار يورو لتهبط بريطانيا في قائمة أهم الشركاء التجاريين لألمانيا من المركز الـ 10 إلى المركز الـ 11 خلف التشيك.

وكانت بريطانيا لا تزال تحتل المركز الخامس في هذه القائمة في عام 2017 بعد الاستفتاء الذي أجري على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

صادرات ألمانيا الميزان التجارى الطاقة العالمية فيسبادن الولايات المتحدة الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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