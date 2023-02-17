قبل انطلاقها.. تردد قناة الوثائقية على النايل سات 2023

ساعات تفصلنا عن انطلاق واحدة من أهم القنوات التي تدشنها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي “الوثائقية” المقرر انطلاق بثها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

تردد قناة الوثائقية على النايل سات

ويبحث الجمهور ومحبو الأفلام التسجيلية على تردد قناة الوثائقية قبل انطلاقها يوم الأحد المقبل لضبطها عبر تلفزيوناتهم استعدادا لمتابعتها بدءا من الأسبوع المقبل، وتبث قناة الوثائقية على تردد 12303H، 27500،5/6، عبر نايل سات، وتعد أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة وثائقية مصرية.

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

أفلام تعرض على الوثائقية

تهتم قناة الوثائقية بتقديم أعمال وثائقية متنوعة، إذ أنها لم تقتصر على الأفلام السياسية أو التاريخية فحسب، وإنما هناك مواد فى كل المجالات، فضلا عن أن الفن ونجومه كان لهما نصيبًا كبيرًا من المواد التى تنتجها القناة.

ومن الأفلام التي تنتجها القناة فيلم "فرقة رضا"، الذى يتناول تجربة إنشاء فرقة الفنان محمود رضا، ويرصد الفيلم المحطات الأبرز فى رحلة إنشاء الفرقة، ويبرز التجربة الخاصة للفنان محمود رضا الذى نشأ متأثرا بكثير من العوامل التى أسهمت فى تكوين شخصيته الفنية الفريدة، كما يستعرض المحطات المهمة فى مسيرة محمود رضا.

ويتناول الوثائقى "فرقة رضا" كواليس مشاركة الفرقة فى إنتاج عدد من الأفلام التى تعد من عيون السينما المصرية والعربية وكلاسيكياتها، ودورها فى دعم الدولة المصرية فى سنوات المجهود الحربى منذ نكسة 76 حتى انتصار أكتوبر.

وكانت الشركة المتحدة قررت تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.