الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوفنتوس يتقدم على نانت بالشوط الأول من الدورى الأوروبى

احتفال لاعبي يوفنتوس
احتفال لاعبي يوفنتوس

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف دون رد.

ويقود مصطفى محمد هجوم فريق نانت في مباراة اليوم بالتشكيل الأساسي.


وفرض يوفنتوس استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما فرض هيمنته على الأداء الهجومي من بداية اللقاء، فيما حاول لاعبو فريق نانت الخروج من حالة الضغط المشكلة من لاعبي يوفنتوس وتهديد وتسجيل هدف مباغت لأصحاب الأرض.

وأهدر لاعبو يوفنتوس أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الأول، خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، فيما حاول فريق نانت الاعتماد على الانطلاقات خلف دفاعات يوفنتوس.


وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 13، بعدما انطلق فريدريكو كييزا بالكرة على الجانب الأيسر من منطقة جزاء نانت، ولعب كرة عرضية حولها فلاهوفيتش في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق يوفنتوس من أجل تسجيل الهدف الثاني، وزيادة تقدمهم في النتيجة وكذلك زيادة الضغط على لاعبي نانت.

وسدد آنخيل دي ماريا كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها حارس المرمى.

وواصل يوفنتوس أدائه الهجومي في الربع ساعة الأخيرة من المباراة من أجل تسجيل الهدف الثاني، فيما حاول لاعبو فريق نانت تسجيل هدف التعادل، وكثفوا ضغطهم على يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل الوصول للمرمى.

 

وانطلق آنخيل دي ماريا بهجمة مرتدة ليوفنتوس في الدقيقة 43 ولكن دفاع نانت استخلص الكرة في وسط الملعب.

 

وسدد لاعبو فريق يوفنتوس 3 كرات على المرمى من 4 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو نانت أي كرة على المرمى من 4 محاولات.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح فريق نانت.

يوفنتوس نانت مصطفى محمد مباراة يوفنتوس ونانت الدوري الاوروبي

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