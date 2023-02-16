«صنايعية مصر».. حفيد حمزة الشبراويشي: المنتجات مازالت تحمل اسم جدي بالمصانع الفرنسية

قال هشام الشبراويشي، حفيد حمزة الشبراويشي، صاحب مصنع كولونيا "3 خمسات"، إن جده كان حالة فريدة من نوعها، من ناحية الطموح والذكاء، وأنه وصل للعالمية في إنجلترا وسويسرا وغيرهما، رغم أنه لم يكن متاح الاتصالات والتكنولوجيا مثل الوقت الحالي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صنايعية مصر"، مع الكاتب عمر طاهر، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه سافر لفرنسا وزار مصانع صناعة الزيوت العطرية ووجد بعض الزيوت مازالت تحمل اسم جده إلى الآن.

وأكد أن تركيبة كولونيا "3 خمسات"، كان فيها مكونات طبيعية أصلية والجرام منها الآن يساوي مبلغ وقدره.

وفاة حمزة الشبراويشي

وتوفى حمزة الشبراويشي، في نهاية الستينيات بلبنان، وعاد ليدفن في مصر، وبعد فرض الحراسة على مصنعه ومنزله بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر.