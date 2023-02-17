الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنوفية» توقع الكشف الطبى المجانى على 1010 مواطنين بقافلة طبية

قافلة مجانيه بصحة
قافلة مجانيه بصحة المنوفية

نظمت مديرية الشؤن الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ميت العبسي بمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وبحضور الدكتور عماد رمضان، مدير إدارة قويسنا الصحية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (9) عيادات متخصصة «باطنة،  أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، أنف وأذن وحنجرة»، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وقالت منسق القوافل بصحة المنوفية، إن توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1010) مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (137) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (96) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (7) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتأتي القافلة في  إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.

إجراء الفحوصات اسنان ارة الصحة اطفال الكشف الطبي المجاني القوافل العلاجية الكشف المبكر لأمراض السكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طائرات حربية روسية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا للمرة الثانية خلال يومين

مصطفى محمد يصنع هدفًا فى تعادل نانت مع يوفنتوس بالدورى الأوروبى

«الدوم» يقدم رحلة كفاح الإعلامية سناء منصور

إصابة 4 أشخاص فى إنهيار منزل مكون من طابقين بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

توقعات حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو