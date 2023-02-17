«صحة المنوفية» توقع الكشف الطبى المجانى على 1010 مواطنين بقافلة طبية

نظمت مديرية الشؤن الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ميت العبسي بمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وبحضور الدكتور عماد رمضان، مدير إدارة قويسنا الصحية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (9) عيادات متخصصة «باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، أنف وأذن وحنجرة»، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وقالت منسق القوافل بصحة المنوفية، إن توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1010) مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (137) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (96) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (7) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتأتي القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.