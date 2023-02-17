الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وزوجته سقط بهما سيارتهما داخل مياه النيل بالدقهلية

جثة
جثة

لقي شاب وزوجته مصرعهما إثر سقوط سيارتهما بمياه النيل بمحافظة الدقهلية.
 

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مركز ستاموني، يفيد بسقوط سيارة داخل بحر بلقاس وبها أشخاص.
 

وانتقل ضباط المباحث  وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين سقوط سيارة كان يستقلها شخص ويدعى "حمادة عبده محمد ٣٠ عاما، وزوجته  عزه ٢٤ عاما، مما أدى إلى وفاتهما، حيث لقي مصرعهما غرقا، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابهة العامة بالواقعة.

 

كما غرق شخصين وأصيب 7 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في ترعة علي طريق برهمتوش السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارا يفيد بغرق سيارة ميكروباص في ترعة طريق السنبلاوين برهمتوش بمحافظة الدقهلية.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين غرق سيارة ميكروباص في ترعة طريق السنبلاوين برهمتوش بمحافظة الدقهلية.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإنفاذ النهري وقوة من مركز السنبلاوين، إلى موقع الحادث للتعامل مع الضحايا والمصابين.

 

وتجمع الأهالي على جانبي الترعة وقام عدد من الأهالي بالدلوف إلى مياه النرعة لمحاولة إنقاذ المصابين في الحادث.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، ونقل المصابين لمستشفى السنبلاوين العام.

شاب سقوط سيارة النيل الدقهلية اللواء مدير أمن الدقهلية

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