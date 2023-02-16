التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وإنبي في الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي في الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم رفيق كابو لصالح إنبي في الدقيقة 12 قبل أن يدرك رمضان صبحي التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 24.

وجاء هدف التقدم لصالح إنبي في الدقيقة 12 بعدما أرسل أحمد أمين قفة تمريرة بينية من منتصف الملعب انفرد على أثرها رفيق كابو بالحارس ثم سدد كابو الكرة لتمر من بين أقدام الحارس أحمد الشناوي وتمر داخل الشباك.

في الدقيقة 20 إبراهيم توريه سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وتمكن رمضان صبحي من إدراك التعادل بعدما استلم عبد الله السعيد الكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لرمضان صبحي أمام المرمى وسدد الأخير الكرة بسهولة لتمر داخل الشباك.

في الدقيقة 36 أحمد توفيق أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها مصطفى ياسر شكشك من على القائم الثاني.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عبد الله السعيد مرر الكرة لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء الذي سددها مباشرة وتصدى لها الحارس عبد العزيز البلعوطي ببراعة.

