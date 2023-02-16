الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بكري» عن زلزال تركيا: أظهر آيات الله على الأرض لمدة 40 ثانية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن زلزال تركيا وسوريا مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة أظهرت آيات الله على الأرض لمدة 40 ثانية.

الزلزال خلف الآلاف من الضحايا والمصابين

وأضاف خلال حلقة برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن 40 ثانية مدة الزلزال، خلفت العديد من الآثار، منها سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، مناشدًا دول العالم تقديم الدعم والمساعدة لسوريا وتركيا، مشيرًا إل أن الزلزال لفت الأنظار عن ضرورة تطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية، لمواجهة مثل هذه الطوارئ.

 وأشار إلى أن الزلزال بعث العديد من الرسائل، قائلًا: “الزلزال نجم عنه العديد من الضحايا، وعلشان كده مش لازم ننسى الناس في تركيا وسوريا والفقراء الذين لا يملكوا حتى البطانية لمواجهة البرد القارس، ولابد من توفير الغذاء والعلاج وتوفير المكان للأيتام”.

مصطفى بكرى زلزال تركيا سوريا أظهرت آيات الله الأرض الضحايا والمصابين تطوير البنية التحتية تطوير العشوائيات

مواد متعلقة

بريطانيا تقدم مساعدات إضافية لمنكوبى زلزال تركيا

أستاذ علم الزلازل: لا يوجد قاعدة علمية توضح عدد الهزات الارتدادية بعد زلزال تركيا

وزير خارجية البوسنة: مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة لمتضررى زلزال تركيا

بلغاريا تقدم مساعدات مالية وإغاثية لمتضررى زلزال تركيا وسوريا

بعد أكثر من 8 أيام.. إنقاذ سيدة سورية من تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد زلزال تركيا وسوريا.. تفاصيل زلزال بقوة 5.7 يضرب رومانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القبرصى

أبطال وصناع مسلسل بالطو: ناقشنا قضايا الأطباء بشكل واقعى فى إطار كوميدى

تسلم مصر رئاسة الـ«نيباد».. آمال إفريقية معلقة على القاهرة

كهرباء جنوب الدلتا تنتهي من تنفيذ 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

«بعد إزالة ورم».. ياسمين غيث تعلن عودتها للمنزل ومغادرة المستشفى

مرحلة جديدة.. «الدستور» تنشر أسماء 14 جهة تنتقل للعاصمة الإدارية مارس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو