«بكري» عن زلزال تركيا: أظهر آيات الله على الأرض لمدة 40 ثانية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن زلزال تركيا وسوريا مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة أظهرت آيات الله على الأرض لمدة 40 ثانية.

الزلزال خلف الآلاف من الضحايا والمصابين

وأضاف خلال حلقة برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن 40 ثانية مدة الزلزال، خلفت العديد من الآثار، منها سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، مناشدًا دول العالم تقديم الدعم والمساعدة لسوريا وتركيا، مشيرًا إل أن الزلزال لفت الأنظار عن ضرورة تطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية، لمواجهة مثل هذه الطوارئ.

وأشار إلى أن الزلزال بعث العديد من الرسائل، قائلًا: “الزلزال نجم عنه العديد من الضحايا، وعلشان كده مش لازم ننسى الناس في تركيا وسوريا والفقراء الذين لا يملكوا حتى البطانية لمواجهة البرد القارس، ولابد من توفير الغذاء والعلاج وتوفير المكان للأيتام”.