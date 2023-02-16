الدفع بسيارات مبادرة «كلنا واحد» لمواجهة جشع التجار بكفر شكر

دفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بعدد من سيارات مبادرة كلنا واحد لبيع السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة دعما لجميع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم ومواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وأعربوا عن سعادتهم بتلك المبادرة الوطنية التى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشملت المبادرة توفير السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الأرز ، السكر ، الزيوت و غيرها من السلع الأساسية لأى منزل بأسعار مخفضة أسعدت المواطنين باهتمام الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة فى مواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار والعمل على راحة وخدمة المواطنين

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه يوجد خطة لدعم كافة قرى الوحدات المحلية ومناطق المركز والمدينة بسيارات مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للقضاء على استغلال وجشع التجار من خلال توفير السلع بكميات مناسبة وأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك من أجل دعم جميع المواطنين بالمركز والمدينة والتخفيف عليهم من الأعباء المالية لشعورهم بالراحة والرضا التام .

وأوضح عبدالمنعم أنه يتم شن حملات تموينية بصفة مستمرة يوميا بمشاركة الطب البيطرى على كافة محلات السلع الغذائية والمجمعات الإستهلاكية والهايبرات والأسواق على مستوى مناطق المركز والمدينة من أجل ضبط الأسعار والتفتيش على قوائم الأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات والسلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من غلاء الأسعار وجشع التجار .

وأشار عبدالمنعم على استمرار الدفع بسيارات مبادرة كلنا واحد حتى شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على راحة وخدمة المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لشعور المواطنين بالرضا التام ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين .