إصابة أب وابنه سقط أسانسير بهما فى مرسى مطروح

أصيب أب وابنه، منذ قليل، إثر سقوط أسانسير بهما في إحدى العمارات السكنية بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت "الدستور" على صورة من الحادث الذي وقع منذ قليل وأسفر عن إصابة أب ونجله.

واستقبل مستشفى مطروح العام "مصطفى أحمد شوقي 16 سنة، وأحمد شوقي عبدالله 40 سنة"، حيث أجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.