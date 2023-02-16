الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة أب وابنه سقط أسانسير بهما فى مرسى مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب أب وابنه، منذ قليل، إثر سقوط أسانسير بهما في إحدى العمارات السكنية بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى مطروح العام.  

وحصلت "الدستور" على صورة من الحادث الذي وقع منذ قليل وأسفر عن إصابة أب ونجله.  

واستقبل مستشفى مطروح العام "مصطفى أحمد شوقي 16 سنة، وأحمد شوقي عبدالله 40 سنة"، حيث أجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

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IMG-20230216-WA0062
إصابة 3 أشخاص الدفع بسيارات الإسعاف سقوط اسانسير مستشفى مطروح العام مدينه مرسي مطروح مطروح

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وائل لطفي

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