الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة برج العرب التكنولوجية تبحث تأهيل الطلاب لسوق العمل

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية تبحث سبل التعاون مع جهار المدينة

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ويأتي ذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كل الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتوسع في مجال التعليم التكنولوجي والتدريب وتنمية الموارد البشرية والتي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل؛ وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كل مجالات العمل، ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمجهود المبذول من قبل جهاز برج العرب الجديدة في أعمال تطوير ورعاية المناطق داخل مدينة برج العرب.

وفي إطار أهداف الجامعة للتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية وكل الجهات والهيئات بحثت الجامعة سبل التعاون مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة من خلال توفير وسائل نقل لطلاب الجامعة لمختلف المحافظات والأقاليم بالإضافة إلى المزيد من الإهتمام بتمهيد الطرق والبنية التحتية أمام الجامعة، على أن يكون جهاز برج العرب هو همزة الوصل بين الجامعة وكل المصانع بالمناطق الصناعية بمدينة برج العرب، كما تناول الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى.

جامعة برج العرب التكنولوجية مدينة برج العرب الجديدة سوق العمل جهود الدولة أهداف الجامعة

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