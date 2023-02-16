انطلاق دورة تدريبية في التدبير الكنسي لرهبان دير المحرق

بدأت أمس فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية في "التدبير الكنسي" التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، بقيادة عميد المعهد د.مجدي لطيف السندي، وذلك لمجمع رهبان دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط، وكهنة إيبارشية الدير المحرق، ومعهم بعض من الآباء الكهنة من إيبارشية منفلوط.

يشارك في الدورة، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل 40 من الآباء الرهبان والكهنة، والتي

افتتحها الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ويحتضن مركز العائلة المقدسة الثقافي بدير المحرق فعالياتها.

وتهدف دورة (COPTICAD) إلى تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسي والتدبير الحكيم والعمل المؤسسي والمنهج التنموي في الخدمة الكنسية، وذلك من خلال التدريب التفاعلي وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

يذكر أن هذه هي الدورة التدريبية الأولي التي يقدمها المعهد لمجمع رهبان أحد الأديرة العامرة، كما أنها الدورة الإقليمية السادسة التي يقدمها المعهد، حيث سبقها خمس دورات قدمت واحدة منها لإيبارشيات شمال الصعيد في أسيوط، واثنتان لإيبارشيات منطقة الدلتا في إبيار بإيبارشية طنطا، وأخرى لإيبارشيات الصعيد الأعلى في نقادة، وقدمت الدورة الخامس لمجمع كهنة إيبارشية طهطا وجهينة.

تأتي هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس الذي انعقد في شهر نوفمبر من عام 2021.