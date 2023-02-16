الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قال شيكابالا وعبدالشافى للاعبى الزمالك قبل مواجهة المريخ السودانى؟

محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي

حرص قائدا فريق الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي، على عمل جلسة خاصة ومنفصلة مع اللاعبين داخل فندق المعسكر بليبيا، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني غداً في دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث الثنائي مع اللاعبين بصفتهما قائدى الفريق، عن أهمية مباراة المريخ السوداني، وضرورة الفوز بها وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، من أجل إسعاد الجماهير ومجلس الإدارة ومواصلة المنافس على اللقب، وطلبا من الجميع ضرورة التكاتف وأن يكونوا في كامل تركيزهم وعلى قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبه، والعودة من ليبيا منتصرين وبالثلاث نقاط.

ويختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

ويركز فيريرا اليوم على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية فى ظل رغبة الجهاز الفنى على حصد الثلاث نقاط للدخول مرة أخرى فى المنافسة على الصعود لدور المجموعات.

كان الزمالك قد خسر أولى مواجهاته بالقاهرة أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل، بينما خسر المريخ السودانى بنفس النتيجة أمام الترجى التونسى.

الجهاز الفني للزمالك يقسم اللاعبين إلى مجموعتين قبل مواجهة المريخ السوداني

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الختامي، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا في ليبيا استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وخاضت المجموعتان تدريبات خفيفة بالكرة واللعب من لمسة واحدة، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد الإشراف على مجموعة، في حين تولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

 

البرتغالي جوسفالدو فيريرا الزمالك المريخ السودانى دورى ابطال افريقيا شيكابالا وعبد الشافي جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن رد «فيفا» الرسمى على شكوى قيد لاعبى الزمالك

نصائح وزارة السياحة لراغبي الحج والعمرة لتفادي العروض الوهمية ونصب السماسرة

6 مصابين فى تصادم «ميكروباصين» بحلوان

فتاة تبتز صديقتها بصور فاضحة فى الشرقية.. والمحكمة تقضى بسجنها

رئيس جامعة القناة ومدير كلية الدفاع الوطني يشهدان تخريج دورة الأمن القومي

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة العمليات وإدارة نظم المعلومات في ختام زيارته للمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو