ماذا قال شيكابالا وعبدالشافى للاعبى الزمالك قبل مواجهة المريخ السودانى؟

حرص قائدا فريق الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي، على عمل جلسة خاصة ومنفصلة مع اللاعبين داخل فندق المعسكر بليبيا، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني غداً في دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث الثنائي مع اللاعبين بصفتهما قائدى الفريق، عن أهمية مباراة المريخ السوداني، وضرورة الفوز بها وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، من أجل إسعاد الجماهير ومجلس الإدارة ومواصلة المنافس على اللقب، وطلبا من الجميع ضرورة التكاتف وأن يكونوا في كامل تركيزهم وعلى قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبه، والعودة من ليبيا منتصرين وبالثلاث نقاط.

ويختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

ويركز فيريرا اليوم على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية فى ظل رغبة الجهاز الفنى على حصد الثلاث نقاط للدخول مرة أخرى فى المنافسة على الصعود لدور المجموعات.

كان الزمالك قد خسر أولى مواجهاته بالقاهرة أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل، بينما خسر المريخ السودانى بنفس النتيجة أمام الترجى التونسى.

الجهاز الفني للزمالك يقسم اللاعبين إلى مجموعتين قبل مواجهة المريخ السوداني

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الختامي، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا في ليبيا استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وخاضت المجموعتان تدريبات خفيفة بالكرة واللعب من لمسة واحدة، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد الإشراف على مجموعة، في حين تولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.