رئيس جامعة القناة ومدير كلية الدفاع الوطني يشهدان تخريج دورة الأمن القومي

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء دكتور محمد دسوقي سيد الأهل مدير كلية الدفاع الوطني حفل تخريج الدفعة الثانية لدورة " الاستراتيجية والأمن القومي" بالتعاون بين جامعة قناة السويس وأكاديمية ناصر العسكرية ، بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة ، اليوم الخميس 16 فبراير الجاري.

و تم تكريم خريجي الدورة التى عقدت فى الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري بمشاركة 34 متدرب حول"الاستراتيجية والأمن القومي" والتى عُقدت بمركز إعداد القادة بالجامعة، بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات بالجامعة والارتقاء بمهاراتهم في مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي.

جاء ذلك بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي اللواء أ.ح دكتور محمد حسني عزب المشرف العام على الدورة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة، ومقدم مهندس محمد مصطفى مدير التربية العسكرية بالجامعة ووكيلا مركز إعداد القادة الدكتورة منال شاهين والدكتور محمد صلاح.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم للطالب عبد الله حاتم ، ثم عرض لفيلم وثائقي حول أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

- التعرف على التحديات والتهديد والمخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية

ثم قام اللواء أ.ح دكتور محمد حسنى عزب بعرض تقرير نجاح الدورة موضحاً خلاله الهدف العام لتنظيمها وهو التعرف على التحديات والتهديد والمخاطر التى تتعرض لها الدولة المصرية، واستشراف حلول واقعية وكيفيه صياغة إستراتيجية محددة لمجابهتها،مضيفاً أن الدورة تمت على مدار أسبوع وتم تدريب 34 دارس "15 دارسه و19 دارس" .

وخلال كلمته قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للواء أ.ح دكتور محمد الدسوقي واصلاً الشكر للواء أ.ح دكتور محمد حسني عزب على جودة المادة العلمية المُقدمة وتنفيذ هذة الدورات في رحاب الجامعة كأحد ثمار برتوكول التعاون بين الجامعة وأكاديمية ناصر العسكرية، والتى وفرت عناء السفر عن المتدربين ، مثمناً جهود الدولة بقياده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الدعم الكبير للدورات التى تساهم في تشكيل الفكر السليم لدى الطلاب والقيادات الجامعية ، مشيراً إلى أن الدورة " الإستراتيجية والأمن القومي " لها أهمية قصوى في تلك المرحلة التى نمر بها الآن فبينما مصر وقيادتها تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة وبناء جمهوريتها الجديدة هناك الكثير من المؤامرات التي تحيط بنا.

- التهديد الداخلي كالشخص الخفي

هذا وبدأ اللواء أ.ح دكتور محمد الدسوقي كلمته مستشهداً بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "أن التهديد الداخلي كالشخص الخفي يعيش وسط شعب مصر العظيم .. يتغذى على غذائنا ويكبر بهدمنا" و علينا جميعاً العمل على مواجهته ، حتى نتصدى للشائعات والمؤامرات التي تحيك بنا ،مهنئاً خريجي الدورة مشيراً إلى أنهم الآن مدركون للتهديدات التي تعرضت لها مصر على مدار التاريخ، لافتاً إلى أهمية الأمن القومي ودراسته .

كما قدم اللواء محمد الدسوقي الشكر والتقدير للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مواصفاً الجامعة بأنها صرح علمي عظيم يقدم أجيال ذهبية قادرة على بناء المستقبل،مشيراً إلى أنه أحد دارسي هذه الجامعة بالدراسات العليا ولها مكانة خاصة فى قلبه، ثم قدم الدكتور ناصر مندور درع الجامعة للواء أ.ح دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل تقديراً للتعاون المثمر مع أكاديمية ناصر العسكرية.