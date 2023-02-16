الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بالشرقية

حبس شخص
حبس شخص

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى حيازة كمية من مخدر الحشيش والبانجو بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ضبط " أحمد م م " مقيم العاشر من رمضان، بحوزته على 47 قطعة من جوهر مخدر الحشيش و3 لفافات بلاستكية من جوهر البانجو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة وبحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق تغريم السجن المشدد عاطل مخدر الحشيش القرار

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